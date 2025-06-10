"امل": نجدّد التأكيد على شرعية المقاومة

Advertisement

أضاف البيان: "لقد شكلت معركة خلدة محطة مفصلية في مسيرة ، حيث ثبّت فيها اللبنانيون، والتضحيات، أن الدفاع عن الأرض والسيادة هو حق مشروع تكفله الشرائع الدولية، وأن لم تكن خياراً بل ضرورة وطنية فرضها الاحتلال والعدوان المستمر على .. وفي هذه المناسبة، تجدّد حركة أمل تأكيدها على شرعية وجود المقاومة كقوة دفاعية في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي، وعلى أهمية التمسك بقرار 1701 الذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من أرضنا".تابع: "تؤكد الحركة على دور (اليونيفيل) في مراقبة وقف الأعمال العدائية، بالتنسيق والتكامل مع ، بما يصون السيادة الوطنية ويحول دون تكرار العدوان، إذ إن قوات اليونيفيل كانت وما زالت تمثل الشاهد الدولي والعملي الحي على تمادي العدوانية ، التي تسعى لحياكة مؤامرة على قوات الطوارئ الدولية انتقاماً منها ومن لبنان. ولذلك، علينا الوقوف جميعاً والحرص الدائم على احتضان هذا الشاهد الدولي، الذي بات خلال مسيرته في لبنان جزءًا لا يتجزأ من نسيج الجنوبيين.ختامًا، توجّه حركة أمل تحية إكبار وإجلال إلى أرواح الأبرار الذين ارتقوا في معركة خلدة وفي كل ساحات المواجهة، وتؤكد أن خيار المقاومة باقٍ ما دام الاحتلال والتهديد قائماً، وأن لبنان سيبقى عصيًّا على الانكسار."