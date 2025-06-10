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لبنان

رسامني في مؤتمر إعادة الإعمار ويستقبل البزري

Lebanon 24
10-06-2025 | 11:56
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شارك وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، اليوم، في أعمال مؤتمر "إعادة إعمار لبنان: الإطار الاستثماري، الفرص الاقتصادية وتسوية النزاعات"، الذي نظّمه فرع لبنان في المعهد المعتمد للمحكّمين (ciarb) برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وذلك في فندق "فينيسيا" – بيروت.
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وألقى رسامني، مداخلة في جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار ومحركات النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في لبنان" تناول فيها التوجهات الاستراتيجية لوزارته. 

كما شارك في طاولة مستديرة ضمن برنامج LEAP، بدعوة من "المعهد اللبناني لدراسات السوق" (LIMS)، خُصّصت لعرض ومناقشة مشروع الدعم الطارئ للبنان، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه من خلال مجلس "الإنماء والإعمار" بتمويل من البنك الدولي، ويهدف إلى إعادة تأهيل الخدمات الأساسية ودعم جهود الإعمار والتعافي في المناطق المتضررة. وقد تم تصميم المشروع بميزانية تقديرية تبلغ مليار دولار أميركي، سيتم تأمين 250 مليون دولار منها عبر قرض يُنتظر توقيعه قريبًا مع البنك الدولي، وتسعى الحكومة إلى استكماله من خلال حشد دعم إضافي بقيمة 750 مليون دولار من المجتمع الدولي.

كما استقبل رسامني في مكتبه في الوزارة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، حيث تم التباحث في عدد من المشاريع الإنمائية المتعلقة بمدينة صيدا ومنطقة الجنوب، وجرى التأكيد على التنسيق لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوّة.
(الوكالة الوطنية)
 
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