بُشرى للمزارعين.. هذا ما تقرّر

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في خطوة تهدف إلى دعم صغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية، أطلقت ، بالتعاون مع للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، وبدعم مالي من ، وحدات متنقلة تجوب القرى والبلدات في لتسجيل المزارعين وتوزيع مساعدات نقدية على شكل قسائم شرائية زراعية.الوزير هاني، الذي حضر إطلاق المبادرة من ، أكد أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة وطنية شاملة لتطوير القطاع الزراعي ودعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمات. ورافقه في الجولة سفيرة الاتحاد في ساندرا دو وايل، وممثلة الفاو بالإنابة فيرونيكا كواترولا، ومدير برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولنغوورث.وشهدت الجولة الاطلاع على سير عملية تسجيل المزارعين ضمن السجل الزراعي الوطني. وتسلّم المزارعون بطاقات تعريف رسمية تمكّنهم من الحصول على الدعم الحكومي مستقبلاً بشكل مباشر ومنظم.وحتى نهاية أيار، تم تسجيل أكثر من 11,200 مزارع في محافظتي الجنوب والنبطية.