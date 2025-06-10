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لبنان

بُشرى للمزارعين.. هذا ما تقرّر

Lebanon 24
10-06-2025 | 11:53
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في خطوة تهدف إلى دعم صغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية، أطلقت وزارة الزراعة اللبنانية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وحدات متنقلة تجوب القرى والبلدات في جنوب لبنان لتسجيل المزارعين وتوزيع مساعدات نقدية على شكل قسائم شرائية زراعية.
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الوزير نزار هاني، الذي حضر إطلاق المبادرة من مدينة النبطية، أكد أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة وطنية شاملة لتطوير القطاع الزراعي ودعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمات. ورافقه في الجولة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وايل، وممثلة الفاو بالإنابة فيرونيكا كواترولا، ومدير برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولنغوورث.

وشهدت الجولة الاطلاع على سير عملية تسجيل المزارعين ضمن السجل الزراعي الوطني. وتسلّم المزارعون بطاقات تعريف رسمية تمكّنهم من الحصول على الدعم الحكومي مستقبلاً بشكل مباشر ومنظم.

وحتى نهاية أيار، تم تسجيل أكثر من 11,200 مزارع في محافظتي الجنوب والنبطية.
وقد باشرت الوزارة، استنادًا إلى بيانات السجل، بصرف المساعدات النقدية لـ2,000 مزارع في الجنوب والنبطية وبعلبك-الهرمل، لتمكينهم من شراء المدخلات الزراعية الأساسية وضمان استمرارية الإنتاج.

وتهدف وزارة الزراعة إلى تسجيل 100,000 مزارع على المستوى الوطني مع نهاية العام الجاري.

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