الاتحاد الأوروبي يُدرج لبنان في قائمة المخاطر المالية!

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فقد أضافت ، وأنغولا وساحل وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.كما حذفت من هذه القائمة، باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.