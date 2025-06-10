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لبنان

الاتحاد الأوروبي يُدرج لبنان في قائمة المخاطر المالية!

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:01
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أعلن الاتحاد الأوروبي شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول "عالية المخاطر" على صعيد غسل الأموال، وإضافة موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى.
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فقد أضافت المفوضية الأوروبية، الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.


كما حذفت من هذه القائمة، باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.
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