ملفات مالية عالقة بين المستشفيات والضمان على طاولة وزارة الصحة

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عقد العامة الدكتور ركان اجتماعًا في مكتبه في مع وزير العمل ، في حضور للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور ومدير عام الوزارة بالإنابة .وتناول البحث شؤونًا مشتركة والاتفاق على آلية لتسوية المسائل المالية العالقة بين عدد من والضمان، على أن تعاود هذه المستشفيات استقبال مرضى الضمان بعد تسوية الأوضاع.كما تم التأكيد على استمرار في تغطية الأدوية السرطانية لمرضى الضمان في الأشهر الثلاثة المقبلة حتى الأول من أيلول المقبل، بحسب البروتوكولات المعتمدة في الوزارة. (الوكالة الوطنية)