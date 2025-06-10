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لبنان

ملفات مالية عالقة بين المستشفيات والضمان على طاولة وزارة الصحة

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:17
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عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعًا في مكتبه في وزارة الصحة مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ومدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان.
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وتناول البحث شؤونًا مشتركة والاتفاق على آلية لتسوية المسائل المالية العالقة بين عدد من المستشفيات الحكومية والضمان، على أن تعاود هذه المستشفيات استقبال مرضى الضمان بعد تسوية الأوضاع.

كما تم التأكيد على استمرار وزارة الصحة العامة في تغطية الأدوية السرطانية لمرضى الضمان في الأشهر الثلاثة المقبلة حتى الأول من أيلول المقبل، بحسب البروتوكولات المعتمدة في الوزارة. (الوكالة الوطنية)
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