فوضى المولدات.. ملاحقة المخالفات مستمرة وستطال الجميع

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تواصل حملتها على أصحاب المولدات المخالفين في مدينة في إطار متابعة تطبيق التسعيرة الرسمية الصادرة عن والتأكد من تركيب العدادات.وفي هذا السياق أوقفت دوريات اليوم ثلاثة من أصحاب المولدات وذلك بعد ضبطهم بتهمة مخالفة التسعيرة الرسمية وعدم التزامهم بتركيب العدادات لدى المشتركين.وأكدت مصادر أمنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الحزم في تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال مشددة على أن الحملة مستمرة وستطال جميع المخالفين دون استثناء.