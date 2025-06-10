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لبنان

فوضى المولدات.. ملاحقة المخالفات مستمرة وستطال الجميع

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:12
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تواصل المديرية العامة لأمن الدولة حملتها على أصحاب المولدات المخالفين في مدينة طرابلس في إطار متابعة تطبيق التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والتأكد من تركيب العدادات.
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وفي هذا السياق أوقفت دوريات أمن الدولة اليوم ثلاثة من أصحاب المولدات وذلك بعد ضبطهم بتهمة مخالفة التسعيرة الرسمية وعدم التزامهم بتركيب العدادات لدى المشتركين.

وأكدت مصادر أمنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الحزم في تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال مشددة على أن الحملة مستمرة وستطال جميع المخالفين دون استثناء.
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