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لبنان

عيسى الخوري عرض مع سفيرة سويسرا تأثير التغيرات في المنطقة على لبنان

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:24
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 استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفيرة سويسرا ماريون ويشلت، وبحث معها في سبل تعزيز العلاقات بين لبنان وسويسرا.
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كما عرضا آفاق التغيرات والأوضاع في المنطقة والعالم ومدى تأثيرها على لبنان". (الوكالة الوطنية)
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