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لبنان

داخل حرج في الجنوب.. العثور على جثة مسن

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:38
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن العثور على المسن "أمين علي اللقيس" جثة هامدة في أحد أحراج بلدة جويا الجنوبية.
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وحسب المعلومات فإن اللقيس كان قد فُقد قبل أيام.
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