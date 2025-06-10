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لبنان

اجتماع في بلدية الجديدة بحث في أزمة النفايات المتفاقمة في بلدات عدة

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:48
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عقد اجتماع في مكتب رئيس بلدية الجديدة - البوشرية – السد أوغست باخوس، بدعوة من النائب الياس حنكش، وحضور رئيس بلدية عين سعادة موريس الأسمر، رئيس بلدية الفنار ميشال سلامة، ونائب رئيس بلدية رومية روك بو حبيب ممثلا رئيس البلدية، الذي تغيب بداعي السفر.
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وأفادت بلدية الجديدة - البوشرية – السد بأن "خلال الاجتماع، تم التطرق إلى أزمة النفايات المتفاقمة وتأكيد ضرورة التوصل إلى حل جذري وسريع لمشكلة رمي النفايات بشكل عشوائي في عدد من البلدات، نظرا لما تشكله من تهديد بيئي وصحي مباشر".

وأشارت إلى أن "الحاضرين أكدوا أهمية التعاون بين البلديات وتوحيد الجهود والرؤية للتمكن من اعتماد مقاربة إنمائية مستدامة، خصوصا مع اقتراب المطمر من بلوغ قدرته الاستيعابية القصوى خلال الأشهر المقبلة. كما اتفقوا على التنسيق لعقد اجتماع قريب مع وزراء البيئة والعدل والأشغال العامة والنقل، من أجل عرض وجهة نظر البلديات المعنية ومناقشة الحلول الممكنة في ضوء رؤية الحكومة وخططها في هذا المجال".

ولفتت إلى أنه "تقرر أن تكون هذه الاجتماعات دورية ومنتظمة بين البلديات، لمتابعة المستجدات وتفعيل التعاون المشترك باتجاه خطوات عملية وملموسة تسهم في معالجة الأزمة في شكل فعال". (الوكالة الوطنية)
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