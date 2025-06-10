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لبنان

بطلب من لجنة وقف إطلاق النار.. الجيش يكشف على مبنى في الضاحية (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:50
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار طلبت من الجيش الكشف على مبنى في منطقة السان تيريز.
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وأظهر مقطع فيديو وصول قوة من الجيش إلى المكان المذكور.
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