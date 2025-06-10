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لبنان

مطلوب "خطير" في قبضة الأمن... وهذا ما ضُبط بحوزته (صورة)

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:44
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
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في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول توجّه أحدهم إلى محلة طريق الجديدة – دوار شاتيلا.

على الفور، أعطيت الأوامر للعمل على إلقاء القبض عليه.

بتاريخ 3-6-2025، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريات من تنفيذ كمين محكم في المحلة المذكورة، أسفر عن توقيفه على متن سيارة من نوع “تويوتا”، ويدعى:

س. س. (مواليد عام 1995، لبناني)

وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /7/ مذكرات قضائية بجرائم: محاولة قتل، سرقة، إطلاق نار.

وبتفتيشه، ضُبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط يحتوي على /8/ طلقات صالحة للاستعمال.

تم تسليم الموقوف إلى فصيلة طريق الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملاً بإشارة القضاء المختص.

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