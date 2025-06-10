مطلوب "خطير" في قبضة الأمن... وهذا ما ضُبط بحوزته (صورة)

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في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لملاحقة المطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت حول توجّه أحدهم إلى محلة – دوار .على الفور، أعطيت الأوامر للعمل على إلقاء القبض عليه.بتاريخ 3-6-2025، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريات من تنفيذ كمين محكم في المحلة المذكورة، أسفر عن توقيفه على متن سيارة من نوع “تويوتا”، ويدعى:(مواليد عام 1995، لبناني)وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /7/ مذكرات قضائية بجرائم: محاولة قتل، سرقة، إطلاق نار.وبتفتيشه، ضُبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط يحتوي على /8/ طلقات صالحة للاستعمال.تم تسليم الموقوف إلى فصيلة طريق الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملاً بإشارة المختص.