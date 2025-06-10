Advertisement

لبنان

وفد من "المستقبل" جال على رؤساء بلديات شحيم وداريا والزعرورية

Lebanon 24
10-06-2025 | 13:04
A-
A+

Doc-P-1373174-638851828426535256.png
Doc-P-1373174-638851828426535256.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من منسقية جبل لبنان الجنوبي في تيار "المستقبل" برئاسة المنسق العام وليد سرحال، رؤساء بلديات شحيم طارق شعبان، داريا فادي بصبوص والزعرورية حسان ابو ضاهر، مقدما التهاني بانتخابهم.
Advertisement

المحطة الأولى كانت في منزل طارق شعبان بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومشاركة مسؤول دائرة شحيم محمد شعبان وأعضاء الدائرة، حيث رحب شعبان بالوفد، مثنياً على "دور تيار "المستقبل" في العمل مع البلديات"، داعياً إياهم الى "التعاون لرفع شأن البلدة، لا سيما في ظل الظروف والأزمات الإقتصادية التي يمر بها لبنان".
من جهته، شكر سرحال شعبان على حسن الاستقبال، مقدماً التبريكات بإسم الأمين العام أحمد الحريري، مؤكداً "وقوف المستقبل الى جانبهم في كل استحقاقاتهم ومشاريعهم المستقبلية".

المحطة الثانية للوفد كانت في بلدية داريا، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية فادي بصبوص ونائب الرئيس مناف رحال وعدد من ألاعضاء، بحضور رئيسي البلدية السابقين عبد الناصر سرحال وكميل حسن، ومشاركة مسؤول الدائرة ضاهر الجزار وأعضاء الدائرة.
بداية رحب بصبوص بالوفد، مؤكداً "انسجام أعضاء البلدية فيما بينهم"، مشدداً على "التعاون مع التيار لما فيه خير البلدة".
من جهته شكر سرحال حسن الإستقبال، مؤكداً "وقوف المستقبل الى جانبهم في كل استحقاقاتهم".

وكانت المحطة الثالثة في بلدية الزعرورية حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية حسان ابو ضاهر والرئيس السابق سلام عثمان وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وبمشاركة مسؤول الدائرة وسام نصر الدين وأعضاء الدائرة.

بداية رحب ابو ضاهر بالوفد، شاكراً إياهم على الزيارة، مؤكداً ان "المستقبل كان وسيبقى عنواناً للتلاقي".

من جهته، قدم سرحال التبريكات للبلدية، مؤكداً "تواجد التيار الى جانبهم"، مناقشا معهم "حاجات البلدية الإنمائية والخدماتية". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عبدالله أدلى بصوته في شحيم: البلدية ليست وظيفة أو امتياز
lebanon 24
11/06/2025 01:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: ولم ولن أتدخل بالإنتخابات البلدية في شحيم وكل المرشحين هم أخوة لي
lebanon 24
11/06/2025 01:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لائحة "إحياء شحيم" تنطلق لخوض الانتخابات البلدية
lebanon 24
11/06/2025 01:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "شحيم بتستاهل": مصلحة شحيم فوق كل اعتبار
lebanon 24
11/06/2025 01:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-06-10
17:14 | 2025-06-10
16:55 | 2025-06-10
16:54 | 2025-06-10
16:46 | 2025-06-10
16:36 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24