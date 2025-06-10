وفد من "المستقبل" جال على رؤساء بلديات شحيم وداريا والزعرورية

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زار وفد من منسقية الجنوبي في " " برئاسة المنسق العام وليد سرحال، رؤساء بلديات شحيم طارق شعبان، داريا فادي بصبوص والزعرورية حسان ابو ، مقدما التهاني بانتخابهم.المحطة الأولى كانت في منزل طارق شعبان بحضور عدد من ومشاركة مسؤول دائرة شحيم محمد شعبان وأعضاء الدائرة، حيث رحب شعبان بالوفد، مثنياً على "دور تيار "المستقبل" في العمل مع البلديات"، داعياً إياهم الى "التعاون لرفع شأن البلدة، لا سيما في ظل الظروف والأزمات الإقتصادية التي يمر بها ".، شكر سرحال شعبان الاستقبال، مقدماً التبريكات بإسم ، مؤكداً "وقوف المستقبل الى جانبهم في كل استحقاقاتهم ومشاريعهم المستقبلية".المحطة الثانية للوفد كانت في بلدية داريا، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية فادي بصبوص ونائب الرئيس مناف رحال وعدد من ألاعضاء، بحضور رئيسي البلدية السابقين سرحال وكميل حسن، ومشاركة مسؤول الدائرة ضاهر الجزار وأعضاء الدائرة.بداية رحب بصبوص بالوفد، مؤكداً "انسجام أعضاء البلدية فيما بينهم"، مشدداً على "التعاون مع لما فيه خير البلدة".من جهته شكر سرحال حسن الإستقبال، مؤكداً "وقوف المستقبل الى جانبهم في كل استحقاقاتهم".وكانت المحطة الثالثة في بلدية الزعرورية حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية حسان ابو ضاهر والرئيس السابق سلام عثمان وعدد من أعضاء ، وبمشاركة مسؤول الدائرة وسام نصر الدين وأعضاء الدائرة.بداية رحب ابو ضاهر بالوفد، شاكراً إياهم على الزيارة، مؤكداً ان "المستقبل كان وسيبقى عنواناً للتلاقي".من جهته، قدم سرحال التبريكات للبلدية، مؤكداً "تواجد التيار الى جانبهم"، مناقشا معهم "حاجات البلدية الإنمائية والخدماتية". (الوكالة الوطنية)