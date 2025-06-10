باسيل استقبل وفدا من بلدية دير القمر

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إستقبل رئيس " " في المقر العام ل" " في ميرنا الشالوحي، وفداً من بلدية دير القمر برئاسة ناجي جرمانوس ونائبة الرئيس شيرين نعمة، والأعضاء شيرين نعمة، رمزي بو رجيلي، بيتر ، ماريا لوندس، موسى، كريستين حنين، شربل ناصيف، جاك بو ناصيف، كريستين حنين، جان يونس، جاد بو عبدو.وشارك في اللقاء كل من النائب غسان عطالله والنائب فريد ، نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، منسق قضاء مارك عون، منسق دير القمر عبدو زيادة، مسؤول البلديات في قضاء الشوف وليد ، والمهندس رينو، السيدة ماري مادلين عون، والمحامي الياس عقل. (الوكالة الوطنية)