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لبنان

باسيل استقبل وفدا من بلدية دير القمر

Lebanon 24
10-06-2025 | 13:08
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إستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في المقر العام ل"التيار" في ميرنا الشالوحي، وفداً من بلدية دير القمر برئاسة ناجي جرمانوس ونائبة الرئيس شيرين نعمة، والأعضاء شيرين نعمة، رمزي بو رجيلي، بيتر معوض، ماريا لوندس، جورج موسى، كريستين حنين، شربل ناصيف، جاك بو ناصيف، كريستين حنين، جان يونس، جاد بو عبدو.
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وشارك في اللقاء كل من النائب غسان عطالله والنائب فريد البستاني، نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، منسق قضاء الشوف مارك عون، منسق دير القمر عبدو زيادة، مسؤول البلديات في قضاء الشوف وليد صابر، والمهندس جوزيف رينو، السيدة ماري مادلين عون، والمحامي الياس عقل. (الوكالة الوطنية)

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