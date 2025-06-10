وزير الاقتصاد يعرض للودريان الإصلاحات والتحضيرات لمؤتمري الدعم والاستثمار

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استقبل والتجارة الدكتور عامر بساط اليوم لرئيس الجمهورية ، يرافقه هيرفيه .وتمحور البحث حول "آخر المستجدات الاقتصادية في البلاد، لا سيما في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لمعالجة التحديات التي تواجهها البلاد".كما ناقش الجانبان "مسار الإصلاحات الجارية وتقدمها، وفقاً لما ورد في "خطاب المئة يوم" لرئيس ".كما تطرّق الاجتماع إلى "التحضيرات الجارية لعقد مؤتمري المانحين والمستثمرين، اللذين تعمل عليهما الحكومة في سياق دعم تعافي وتعزيز الثقة الدولية بلبنان". (الوكالة الوطنية)