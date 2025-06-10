Advertisement

لبنان

وزير الاقتصاد يعرض للودريان الإصلاحات والتحضيرات لمؤتمري الدعم والاستثمار

Lebanon 24
10-06-2025 | 13:17
A-
A+

Doc-P-1373181-638851836043639352.jpeg
Doc-P-1373181-638851836043639352.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط اليوم المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.
Advertisement

وتمحور البحث حول "آخر المستجدات الاقتصادية في البلاد، لا سيما في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لمعالجة التحديات التي تواجهها البلاد".

كما ناقش الجانبان "مسار الإصلاحات الجارية وتقدمها، وفقاً لما ورد في "خطاب المئة يوم" لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام".

كما تطرّق الاجتماع إلى "التحضيرات الجارية لعقد مؤتمري المانحين والمستثمرين، اللذين تعمل عليهما الحكومة في سياق دعم تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة الدولية بلبنان". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
سلام جال في معرض "بروجكت لبنان2025": أحد المحركات الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد
lebanon 24
11/06/2025 01:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الاقتصاد الأوكرانية: نعمل على إنشاء صندوق يجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا بالتعاون مع واشنطن
lebanon 24
11/06/2025 01:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يستعرض مع غوتيريش هاتفيا تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية
lebanon 24
11/06/2025 01:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 19 دولة شاركت في التحضير لمؤتمر حل الدولتين (العربية)
lebanon 24
11/06/2025 01:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-06-10
17:14 | 2025-06-10
16:55 | 2025-06-10
16:54 | 2025-06-10
16:46 | 2025-06-10
16:36 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24