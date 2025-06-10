الخير بحث مع الحجار في شؤون بلدية تخص المنية

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زار النائب ، يرافقه رئيس بلدية واتحادها توفيق زريقة، والبلديات ، في مكتبه في الوزارة.وأفاد للخير بأن "اللقاء بحث في الأوضاع العامة وشؤون بلدية تخص منطقة المنية الإدارية". (الوكالة الوطنية)