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لبنان

الخير بحث مع الحجار في شؤون بلدية تخص المنية

Lebanon 24
10-06-2025 | 13:20
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زار النائب أحمد الخير، يرافقه رئيس بلدية المنية واتحادها توفيق زريقة، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة.
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وأفاد المكتب الإعلامي للخير بأن "اللقاء بحث في الأوضاع العامة وشؤون بلدية تخص منطقة المنية الإدارية". (الوكالة الوطنية)
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