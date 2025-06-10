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لبنان

لودريان في بعبدا.. عون: الاعتداءات على "اليونيفيل" تخدم العدو

Lebanon 24
10-06-2025 | 13:20
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استقبل الرئيس جوزاف عون، مساء اليوم، في قصر بعبدا، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.
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 وشكر الرئيس عون "فرنسا والرئيس ماكرون على الاهتمام بلبنان على الصعد كافة والتحضير لمؤتمر الدعم في الخريف المقبل".

وشدد على "أهمية اليونيفيل ودورها، ودان الاعتداءات عليها التي تخدم العدو وتسيء الى استقرار الجنوب".

من جهته، نقل لودريان الى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون واكد استمرار الدعم الفرنسي للبنان.
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