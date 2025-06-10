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لبنان

في ألمانيا.. هكذا فقد مغترب لبناني حياته

Lebanon 24
10-06-2025 | 15:01
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فُجعت الجالية اللبنانية في ألمانيا، ومدينة طرابلس - القبة بخبر وفاة الشاب "محمد نذير سمير" الذي قضى إثر حادث سير مروع وقع في بلاد الإغتراب ألمانيا، حسب مندوبة "لبنان24".
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وبحسب ما أفادت به المصادر فإن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة محمد بجروح بالغ فارق على إثرها الحياة رغم محاولات الإنقاذ

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