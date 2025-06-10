في ألمانيا.. هكذا فقد مغترب لبناني حياته

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فُجعت في ، ومدينة - بخبر وفاة الشاب " سمير" الذي قضى إثر حادث سير مروع وقع في بلاد الإغتراب ألمانيا، حسب مندوبة " ".وبحسب ما أفادت به المصادر فإن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة محمد بجروح بالغ فارق على إثرها الحياة رغم محاولات الإنقاذ