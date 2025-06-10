إطلاق قذائف في الهرمل.. بسبب إشكال عائلي

أفادت مندوبة " " عن وقوع اشكال مساء اليوم بين عائلتين في تطور إلى اطلاق نار وقذائف بشكل كثيف.

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وحسب المعلومات، فقد حضر الجيش إلى المكان وعمل على تهدئة الوضع.