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لبنان

إطلاق قذائف في الهرمل.. بسبب إشكال عائلي

Lebanon 24
10-06-2025 | 15:26
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع اشكال مساء اليوم بين عائلتين في الهرمل تطور إلى اطلاق نار وقذائف بشكل كثيف.
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وحسب المعلومات، فقد حضر الجيش إلى المكان وعمل على تهدئة الوضع.
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