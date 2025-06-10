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لبنان

بآليتين وجرافة مجنزرة.. قوة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
10-06-2025 | 15:34
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ قوة تابعة لجيش العدو الاسرائيلي معززة بآليتين وجرافة مجنزرة خرقت السياج التقني وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل.
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