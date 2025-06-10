بآليتين وجرافة مجنزرة.. قوة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية

أفادت مندوبة " " عن أنّ قوة تابعة لجيش العدو الاسرائيلي معززة بآليتين وجرافة مجنزرة خرقت السياج التقني وتوغلت داخل الأراضي في منطقة كروم المراح شرق مدينة .

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