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لبنان

تضامنا مع مرضى التصلب اللويحي.. إضاءة السراي الحكومي بالأحمر (صور)

Lebanon 24
10-06-2025 | 15:47
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تلوّن السراي الحكومي بالأحمر، مساء اليوم الثلاثاء تضامناً مع مرضى التصلب اللويحي.
 
التصلب اللويحي هو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي. ينتج عن تلف الغلاف العصبي (المايلين) الذي يحيط بالأعصاب، مما يؤثر على قدرة الجهاز العصبي على إرسال إشارات بشكل فعال.
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السراي الحكومي (نبيل اسماعيل)
إضاءة السرايا باللون الأحمر تضامنا مع مرضى التصلب اللويحي
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