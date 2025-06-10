تضامنا مع مرضى التصلب اللويحي.. إضاءة السراي الحكومي بالأحمر (صور)

تلوّن السراي الحكومي بالأحمر، مساء اليوم الثلاثاء تضامناً مع مرضى التصلب اللويحي.

Advertisement التصلب اللويحي هو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي. ينتج عن تلف الغلاف العصبي (المايلين) الذي يحيط بالأعصاب، مما يؤثر على قدرة الجهاز العصبي على إرسال إشارات بشكل فعال.