Advertisement

لبنان

تدابير سير على أوتوستراد القلمون

Lebanon 24
10-06-2025 | 16:46
A-
A+
Doc-P-1373253-638851961409254894.jpg
Doc-P-1373253-638851961409254894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يـــــــلي:

الساعة 8:30 من صباح يوم غد، الواقع في 11-6-2025، ستقوم إحدى الشركات بإصلاح كابل توتر في محلة أوتوستراد القلمون، بالقرب من “حلويات المبسوط”، وذلك على المسلكين الشرقي والغربي.
Advertisement

ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على كلا المسلكين لمدة تُقدّر بحوالى ساعتين.

وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل السير إلى الطريق البحرية، ابتداءً من مفرق البلما، على أن يُعاد الدخول إلى الأوتوستراد مجددًا عبر مفرق البلمند.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، واللافتات التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعًا للازدحام.
 
مواضيع ذات صلة
تدابير سير غداً في المارينا- ضبية... إليكم التفاصيل
lebanon 24
11/06/2025 01:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير داخل نفق المطار.. إليكم هذا البلاغ
lebanon 24
11/06/2025 01:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في زحلة.. تدابير سير غداً
lebanon 24
11/06/2025 01:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على اوتوستراد خلدة - المسلك الشرقي وزحمة سير خانقة في المحلة
lebanon 24
11/06/2025 01:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-06-10
17:14 | 2025-06-10
16:55 | 2025-06-10
16:54 | 2025-06-10
16:36 | 2025-06-10
16:34 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24