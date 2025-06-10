تدابير سير على أوتوستراد القلمون

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّةما يـــــــلي:الساعة 8:30 من صباح يوم غد، الواقع في 11-6-2025، ستقوم إحدى الشركات بإصلاح كابل توتر في محلة أوتوستراد ، بالقرب من “حلويات المبسوط”، وذلك على المسلكين الشرقي والغربي.ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على كلا المسلكين لمدة تُقدّر بحوالى ساعتين.وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل السير إلى الطريق البحرية، ابتداءً من مفرق البلما، على أن يُعاد الدخول إلى الأوتوستراد مجددًا عبر مفرق البلمند.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيّد بإرشادات عناصر ، واللافتات التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعًا للازدحام.