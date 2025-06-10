أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والذخائر الحربية.. الجيش يوقف مواطنين (صور)

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بتاريخ 10 /6 /2025، نتيجة عملية أمنية دقيقة، أوقفت في منطقة شتورا – المواطنَين (م.ن.) و(ح.ج.) أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنّبات والذخائر الحربية بواسطة سيارة عائدة لهما.كما دهمت المديرية المذكورة منزليَهما في بلدة تمنين – ، وضبطت في منزل الأول كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.