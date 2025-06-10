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لبنان

أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والذخائر الحربية.. الجيش يوقف مواطنين (صور)

Lebanon 24
10-06-2025 | 16:36
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 10 /6 /2025، نتيجة عملية أمنية دقيقة، أوقفت مديرية المخابرات في منطقة شتورا – زحلة المواطنَين (م.ن.) و(ح.ج.) أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنّبات والذخائر الحربية بواسطة سيارة عائدة لهما.

كما دهمت المديرية المذكورة منزليَهما في بلدة تمنين – بعلبك، وضبطت في منزل الأول كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص. 
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