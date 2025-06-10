25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تطورات إيجابية بعد لقاء دار الفتوى: خارطة طريق لإنقاذ بلدية طرابلس خلال 100 يوم
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
10-06-2025
|
16:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد اللقاء الجامع الذي عُقد
في دار
الفتوى
برعاية مفتي
طرابلس
والشمال
الشيخ محمد إمام
، وجمع عدداً من أعضاء
مجلس بلدية
طرابلس، وُقّعت وثيقة بعنوان "خارطة طريق للمجلس البلدي خلال 100 يوم"، في محاولة جديّة لإعادة تفعيل
العمل البلدي
ووضع حد لحالة الجمود والانقسام التي شهدتها المدينة في المرحلة الماضية.
Advertisement
الوثيقة التي وقّع عليها 13 عضواً، تضمنت سلسلة بنود تركز على فصل العمل البلدي عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة، والانطلاق برؤية جديدة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين. كما شددت على
التزام
الشفافية المالية والإدارية، وتفعيل الرقابة على أداء الموظفين وتقديم تقارير دورية عن تقدم العمل.
وتضمنت البنود أيضاً خطوات متعلقة بتخفيض الرسوم، ومراجعة ملفات الإيجارات والأملاك العامة، وتفعيل آليات التراخيص، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، من خلال لجنة استماع وخط ساخن لتلقّي الشكاوى.
كما أكدت الوثيقة على التمسّك باتحاد بلديات
الفيحاء
، والدعوة إلى تصويب العلاقة معه دون الانسحاب منه، بهدف إعادة التوازن إلى آلية اتخاذ القرار ضمن الاتحاد.
هذه الخطوة تُعدّ أول محاولة عملية منذ اندلاع الأزمة داخل المجلس، وسط ترقب لما ستحققه الوثيقة خلال مهلة الـ100 يوم المقبلة.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
دار الفتوى في طرابلس عشية انتخاب رئيس للبلدية ونائبه: على مسافة واحدة من الجميع
Lebanon 24
دار الفتوى في طرابلس عشية انتخاب رئيس للبلدية ونائبه: على مسافة واحدة من الجميع
11/06/2025 01:53:33
11/06/2025 01:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لدريان في دار الفتوى
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لدريان في دار الفتوى
11/06/2025 01:53:33
11/06/2025 01:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى: دريان الى السعودية السبت لأداء مناسك الحج
Lebanon 24
دار الفتوى: دريان الى السعودية السبت لأداء مناسك الحج
11/06/2025 01:53:33
11/06/2025 01:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحشيمي من دار الفتوى: لبنان يحتاج إلى قرار سياسي سيادي يعيد للدولة هيبتها
Lebanon 24
الحشيمي من دار الفتوى: لبنان يحتاج إلى قرار سياسي سيادي يعيد للدولة هيبتها
11/06/2025 01:53:33
11/06/2025 01:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقيف شخصيات
Lebanon 24
توقيف شخصيات
17:14 | 2025-06-10
10/06/2025 05:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار... وعمليّات دهم للجيش
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار... وعمليّات دهم للجيش
16:55 | 2025-06-10
10/06/2025 04:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداء على الشيخ ياسر عودة.. بيان توضيحي لمحاميه
Lebanon 24
بعد الاعتداء على الشيخ ياسر عودة.. بيان توضيحي لمحاميه
16:54 | 2025-06-10
10/06/2025 04:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير على أوتوستراد القلمون
Lebanon 24
تدابير سير على أوتوستراد القلمون
16:46 | 2025-06-10
10/06/2025 04:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والذخائر الحربية.. الجيش يوقف مواطنين (صور)
Lebanon 24
أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والذخائر الحربية.. الجيش يوقف مواطنين (صور)
16:36 | 2025-06-10
10/06/2025 04:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
Lebanon 24
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
02:53 | 2025-06-10
10/06/2025 02:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
04:53 | 2025-06-10
10/06/2025 04:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
09:35 | 2025-06-10
10/06/2025 09:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط سروالها.. نجمة شهيرة تتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سقط سروالها.. نجمة شهيرة تتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا الفيديو
03:21 | 2025-06-10
10/06/2025 03:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
Lebanon 24
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
04:41 | 2025-06-10
10/06/2025 04:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
17:14 | 2025-06-10
توقيف شخصيات
16:55 | 2025-06-10
إشكال وإطلاق نار... وعمليّات دهم للجيش
16:54 | 2025-06-10
بعد الاعتداء على الشيخ ياسر عودة.. بيان توضيحي لمحاميه
16:46 | 2025-06-10
تدابير سير على أوتوستراد القلمون
16:36 | 2025-06-10
أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والذخائر الحربية.. الجيش يوقف مواطنين (صور)
16:34 | 2025-06-10
بالفيديو.. الجيش يتحرك بعد توغل لقوة إسرائيلية جنوبا
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
11/06/2025 01:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
11/06/2025 01:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
11/06/2025 01:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24