تطورات إيجابية بعد لقاء دار الفتوى: خارطة طريق لإنقاذ بلدية طرابلس خلال 100 يوم

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الوثيقة التي وقّع عليها 13 عضواً، تضمنت سلسلة بنود تركز على فصل العمل البلدي عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة، والانطلاق برؤية جديدة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين. كما شددت على الشفافية المالية والإدارية، وتفعيل الرقابة على أداء الموظفين وتقديم تقارير دورية عن تقدم العمل.وتضمنت البنود أيضاً خطوات متعلقة بتخفيض الرسوم، ومراجعة ملفات الإيجارات والأملاك العامة، وتفعيل آليات التراخيص، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، من خلال لجنة استماع وخط ساخن لتلقّي الشكاوى.كما أكدت الوثيقة على التمسّك باتحاد بلديات ، والدعوة إلى تصويب العلاقة معه دون الانسحاب منه، بهدف إعادة التوازن إلى آلية اتخاذ القرار ضمن الاتحاد.هذه الخطوة تُعدّ أول محاولة عملية منذ اندلاع الأزمة داخل المجلس، وسط ترقب لما ستحققه الوثيقة خلال مهلة الـ100 يوم المقبلة.