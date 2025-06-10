Advertisement

لبنان

تطورات إيجابية بعد لقاء دار الفتوى: خارطة طريق لإنقاذ بلدية طرابلس خلال 100 يوم

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
10-06-2025 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1373260-638851988421683648.jpeg
Doc-P-1373260-638851988421683648.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد اللقاء الجامع الذي عُقد في دار الفتوى برعاية مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وجمع عدداً من أعضاء مجلس بلدية طرابلس، وُقّعت وثيقة بعنوان "خارطة طريق للمجلس البلدي خلال 100 يوم"، في محاولة جديّة لإعادة تفعيل العمل البلدي ووضع حد لحالة الجمود والانقسام التي شهدتها المدينة في المرحلة الماضية.
Advertisement

الوثيقة التي وقّع عليها 13 عضواً، تضمنت سلسلة بنود تركز على فصل العمل البلدي عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة، والانطلاق برؤية جديدة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين. كما شددت على التزام الشفافية المالية والإدارية، وتفعيل الرقابة على أداء الموظفين وتقديم تقارير دورية عن تقدم العمل.

وتضمنت البنود أيضاً خطوات متعلقة بتخفيض الرسوم، ومراجعة ملفات الإيجارات والأملاك العامة، وتفعيل آليات التراخيص، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، من خلال لجنة استماع وخط ساخن لتلقّي الشكاوى.

كما أكدت الوثيقة على التمسّك باتحاد بلديات الفيحاء، والدعوة إلى تصويب العلاقة معه دون الانسحاب منه، بهدف إعادة التوازن إلى آلية اتخاذ القرار ضمن الاتحاد.

هذه الخطوة تُعدّ أول محاولة عملية منذ اندلاع الأزمة داخل المجلس، وسط ترقب لما ستحققه الوثيقة خلال مهلة الـ100 يوم المقبلة.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
دار الفتوى في طرابلس عشية انتخاب رئيس للبلدية ونائبه: على مسافة واحدة من الجميع
lebanon 24
11/06/2025 01:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لدريان في دار الفتوى
lebanon 24
11/06/2025 01:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
دار الفتوى: دريان الى السعودية السبت لأداء مناسك الحج
lebanon 24
11/06/2025 01:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الحشيمي من دار الفتوى: لبنان يحتاج إلى قرار سياسي سيادي يعيد للدولة هيبتها
lebanon 24
11/06/2025 01:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2025-06-10
16:55 | 2025-06-10
16:54 | 2025-06-10
16:46 | 2025-06-10
16:36 | 2025-06-10
16:34 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24