Advertisement

لبنان

بعد الاعتداء على الشيخ ياسر عودة.. بيان توضيحي لمحاميه

Lebanon 24
10-06-2025 | 16:54
A-
A+
Doc-P-1373262-638851971552376149.png
Doc-P-1373262-638851971552376149.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في بيان توضيحي حول حادثة الاعتداء التي تعرّض لها الشيخ ياسر عودي، أكّد المحامي حسن عادل بزي أن الملف بات بعهدة القضاء، داعياً إلى عدم إطلاق تحليلات أو روايات غير دقيقة.
Advertisement

وأوضح بزي أن المعتدي، وهو مختار، برر فعله بتصادم دراجته مع دراجة كان خلفها الشيخ عودي، وقال إنه تعرض للشتيمة فقام بردة فعل. إلا أن بزي نفى هذه الرواية، مشيراً إلى أن تسجيلات الفيديو وشهادات الشهود تثبت واقعة الاعتداء والتهديد بسبب آراء الشيخ.

وشدد على أنه لم تُثبت حتى الآن أي دوافع سياسية للحادثة، داعياً الجميع إلى التحلي بالحكمة وعدم استغلال ما حصل سياسياً.

وأكد أن القضية بيد القضاء وتحت إشرافه، وأن المختار المعتدي موقوف حالياً رهن التحقيق بانتظار استكمال الإجراءات.

وختم بزي بيانه بتذكير بقول الإمام علي عليه السلام: " لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه."
مواضيع ذات صلة
في حارة حريك... هذا ما حصل مع الشيخ ياسر عودة
lebanon 24
11/06/2025 01:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي من بلدية كفر بيت حول الانتخابات البلدية
lebanon 24
11/06/2025 01:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي من بلدية طرابلس.. ماذا فيه؟
lebanon 24
11/06/2025 01:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي من وزارة الأشغال.. ماذا فيه؟
lebanon 24
11/06/2025 01:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-06-10
17:14 | 2025-06-10
16:55 | 2025-06-10
16:46 | 2025-06-10
16:36 | 2025-06-10
16:34 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24