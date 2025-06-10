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لبنان

توقيف شخصيات

Lebanon 24
10-06-2025 | 17:14
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تتحدّث مصادر مقربة عن توقيف شخصيات نيابية ووزارية في ضوء تقدُّم التحقيقات في عدد من الملفات المفتوحة أمام القضاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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