قتلوه ورموه أمام كنيسة.. هذه تفاصيل جريمة القماطية

وقعت جريمة مروعة، مساء أمس، في القماطية، حيث أقدم مجهولون على اطلاق النار على الشاب سالم سامي ، حسب مندوبة " ".

Advertisement

وأفادت المعلومات عن أنّه تم العثور على جثته قرب الكنيسة، وقد حضرت الادلة الجنائية والأجهزة الامنية وبدأ العمل لكشف ملابسات الحادثة.



يذكر أن المغدور ليس رئيس كما يتم التداول، بل هو رئيس جمعية انماء بلدة القماطية، و امين سر البلدة واداري فاعل في مستوصف ومركز الرعاية الصحية الاولية في بلدة كيفون.