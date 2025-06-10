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لبنان

قتلوه ورموه أمام كنيسة.. هذه تفاصيل جريمة القماطية

Lebanon 24
10-06-2025 | 23:18
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وقعت جريمة مروعة، مساء أمس، في القماطية، حيث أقدم مجهولون على اطلاق النار على الشاب سالم سامي ناصر الدين، حسب مندوبة "لبنان24".
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وأفادت المعلومات عن أنّه تم العثور على جثته قرب الكنيسة، وقد حضرت الادلة الجنائية والأجهزة الامنية وبدأ العمل لكشف ملابسات الحادثة.

يذكر أن المغدور ليس رئيس الصليب الاحمر كما يتم التداول، بل هو رئيس جمعية انماء بلدة القماطية، و امين سر البلدة واداري فاعل في مستوصف ومركز الرعاية الصحية الاولية في بلدة كيفون.
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