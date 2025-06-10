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لبنان

في الزعرور.. طفلان يسقطان في بركة زراعية

Lebanon 24
10-06-2025 | 23:28
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تمكن عناصر من الدفاع المدني مساء أمس من إنتشال جثتي طفلين من التابعية السورية من داخل بركة زراعية في منطقة الزعرور – مرج البقرة، بحسب ما افادت "مندوبة لبنان 24".
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