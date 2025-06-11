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لبنان

مع توقف الدعم الإستشفائي في لبنان.. هل يعود السوريون إلى بلادهم؟

Lebanon 24
11-06-2025 | 00:04
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في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت الحكومة اللبنانية عزمها تفعيل خطة متكاملة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وذلك بالتزامن مع إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) توقيف دعمها للاستشفاء الكامل للاجئين السوريين في لبنان بحلول نهاية عام 2025.
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وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بملف النزوح، حنين السيد، في حديث لموقع العربية.نت / الحدث.نت، أن اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنجزت خطة متكاملة للعودة، لكنها لا تزال بانتظار مصادقة مجلس الوزراء للبدء الرسمي بتنفيذها.

وأضافت السيد أن الخطة بدأت فعليًا من حيث المضمون، مشيرة إلى تسجيل "حركة عودة لافتة" خلال الفترة الأخيرة، والعمل جارٍ على تهيئة الأرضية لتطبيقها بطريقة منظمة.
  
أما من ناحية الإطار الزمني، فأوضحت الوزيرة أن الخطة ستُستكمل بشكل تدريجي بما يتيح عودة عدد كبير من العائلات السورية، خاصةً مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، حيث يُتوقع تزايد وتيرة العودة تزامنًا مع موسم الزراعة في سوريا، وكلما ظهرت مؤشرات على تحسن الأوضاع داخل البلاد.

إلى ذلك، كشفت السيد أنه من المتوقع أن تتراوح أعداد العائدين بين 200,000 و400,000 شخص قبل نهاية العام. وأضافت أن الأولوية ستُعطى للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، خصوصًا في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظرًا لهشاشة أوضاعهم المعيشية.

بالتوازي، أكدت مفوضية اللاجئين في لبنان أن دعمها للاستشفاء سيتوقف نهائيًا مع نهاية عام 2025 بسبب نقص حاد في التمويل، نافية أي خلفية سياسية للقرار. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، إن التمويل لم يتجاوز 12% حتى آب 2025، وإن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية تراجع بشكل كبير. وأشارت إلى أن المفوضية أبلغت الحكومة اللبنانية مسبقًا بوضعها المالي، وتعمل على خطة لعودة طوعية للاجئين تشمل تقديم المساعدات والنقل وإنجاز الوثائق. كما دعت الجهات المانحة إلى تكثيف دعمها في هذه المرحلة الحرجة.

وأوضحت أبو خالد أن المفوضية تُدرك الضغط الذي سيُشكّله القرار على نظام الرعاية الصحية المُثقل في لبنان، وعلى صحة وسلامة اللاجئين الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد. علما أن عدد المُستفيدين من الخدمات الاستشفائية انخفض من 60353 مريضاً في عام 2023 إلى 44796 في عام 2024. (العربية)
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