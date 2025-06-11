مع توقف الدعم الإستشفائي في لبنان.. هل يعود السوريون إلى بلادهم؟

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وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة المكلفة بملف النزوح، حنين السيد، في حديث لموقع العربية.نت / الحدث.نت، أن برئاسة نائب طارق متري أنجزت خطة متكاملة للعودة، لكنها لا تزال بانتظار مصادقة للبدء الرسمي بتنفيذها.وأضافت السيد أن الخطة بدأت فعليًا من حيث المضمون، مشيرة إلى تسجيل "حركة عودة لافتة" خلال الفترة الأخيرة، والعمل جارٍ على تهيئة الأرضية لتطبيقها بطريقة منظمة.أما من ناحية الإطار ، فأوضحت أن الخطة ستُستكمل بشكل تدريجي بما يتيح عودة عدد كبير من العائلات ، خاصةً مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، حيث يُتوقع تزايد وتيرة العودة تزامنًا مع موسم الزراعة في ، وكلما ظهرت مؤشرات على تحسن الأوضاع داخل البلاد.إلى ذلك، كشفت السيد أنه من المتوقع أن تتراوح أعداد العائدين بين 200,000 و400,000 شخص قبل نهاية العام. وأضافت أن الأولوية ستُعطى للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، خصوصًا في وعلى ضفاف الأنهر، نظرًا لهشاشة أوضاعهم المعيشية.بالتوازي، أكدت مفوضية اللاجئين في لبنان أن دعمها للاستشفاء سيتوقف نهائيًا مع نهاية عام 2025 بسبب نقص حاد في التمويل، نافية أي خلفية سياسية للقرار. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، إن التمويل لم يتجاوز 12% حتى آب 2025، وإن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية تراجع بشكل كبير. وأشارت إلى أن المفوضية أبلغت الحكومة مسبقًا بوضعها المالي، وتعمل على خطة لعودة طوعية للاجئين تشمل تقديم المساعدات والنقل وإنجاز الوثائق. كما دعت الجهات المانحة إلى تكثيف دعمها في هذه المرحلة الحرجة.وأوضحت أبو خالد أن المفوضية تُدرك الضغط الذي سيُشكّله القرار على نظام الرعاية الصحية المُثقل في لبنان، وعلى صحة وسلامة اللاجئين الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد. علما أن عدد المُستفيدين من الخدمات الاستشفائية انخفض من 60353 مريضاً في عام 2023 إلى 44796 في عام 2024. (العربية)