Advertisement

لبنان

تدريبات للجيش في حقل الطيبة

Lebanon 24
11-06-2025 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1373337-638852244421408575.png
Doc-P-1373337-638852244421408575.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دوى صوت انفجار قوي، صباح اليوم، في محيط قرى شرق بعلبك، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement

وتبين أن الصوت ناتج عن تدريبات للجيش في حقل الطيبة.
مواضيع ذات صلة
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني
lebanon 24
11/06/2025 10:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تايوان: تدريبات لخفر السواحل والجيش لمواجهة التهديد الصيني
lebanon 24
11/06/2025 10:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الصوت الذي سمع في ارجاء الجنوب هو تفجير للجيش في حقل القليعة
lebanon 24
11/06/2025 10:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في حقل طيردبا - صور
lebanon 24
11/06/2025 10:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-06-11
02:30 | 2025-06-11
02:54 | 2025-06-11
02:45 | 2025-06-11
02:15 | 2025-06-11
02:15 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24