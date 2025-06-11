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لبنان
تدريبات للجيش في حقل الطيبة
Lebanon 24
11-06-2025
|
00:38
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دوى صوت انفجار قوي،
صباح اليوم
، في محيط قرى شرق
بعلبك
، حسب مندوبة "
لبنان24
".
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وتبين أن الصوت ناتج عن تدريبات للجيش في حقل
الطيبة
.
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