لجنة "الإِبداع اللبناني": زيارتُهُم في بَلْداتهم

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بعد تشكيل " لنشْر الإِبداع اللبناني" في ، عقدَت اجتماعها العام الأَول بإِدارة رئيسها الشاعر هنري زغيب، في "القاعة التراثية" لِمسرح كركلَّا (سن الفيل/حرش تابت)، وتداول أَعضاؤُها في المشاريع التي تنوي "اللجنة" تنفيذَها في المرحلة المقبلة.كانت حصيلة المناقشات أَن تتولَّى "اللجنة" تحقيقَ الهدف من إِنشائها، بنشْر الوعي على إِرث المبدعين اللبنانيين. وتقرَّر أَلّا تكونَ دعواتُها حَصرًا إِلى أَنشطة مركزية عنهم في فقط، بل إِلى عقْد ندوات في بَلْداتهم ومدُنهم، بينهم: مصطفى فرُّوخ (بيروت)، أَنيس فريحة (رأْس المتن)، خليل روكز (وادي الليمون)، (بشرّي)، عبدالله غانم (بسكنتا)، خليل (بعقلين)، سليمان (فيع)، منير أَبو دبس (الفريكة)، جرداق (مرجعيون)، يوسف الحويك (عُورا)، حسن كامل الصباح (النبطية)، وسواهم.ودرس المجتمعون إِمكان الاحتفاء بمئوية وفاة سليمان (1925-2025)، ومواضيعَ تنظيميةً أُخرى، منها: وضْع دليل عام للمبدعين اللبنانيين، إِصدار خارطة بأَماكن ولادتهم، وضع لافتاتٍ تعريفيةٍ عنهم في بلداتهم تعاوُنًا مع بلدياتها وهيئاتها المحلية، إِنتاج فيديو تعريفيّ بهم، إِنشاء جائزة لمبدع لبناني متفوِّق، تأْسيس "صالون" ثقافي لـلَّجنة يُنَظِّم لقاءَاتٍ دورية، بناء موقع إِلكتروني يكون المرجع الرسمي لأَعمال "اللجنة" وأَنشطتها الراهنة والمقْبلة. وتعهَّد الأَعضاء العملَ على تنفيذ ما يمكن تحقيقُه من هذه المشاريع ضمن إِمكانات اللجنة حاليًّا.ولَمَّا كان الرابع من المقبل يصادف الذكرى 115 لولادة الشاعر سعيد عقل (1910-2025)، أَجمعَ الأَعضاءُ على إِقامة احتفالٍ للمناسبة مساءَ الثاني من تموز 2025.وقدَّم الفنان عبدالحليم كركلَّا صالةَ مسرحه لتنفيذ هذا الاحتفال.