كتاب من محافظ البقاع لمؤسسة مياه البقاع ومصالح.. ماذا جاء فيه؟

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وجّه محافظ القاضي كتبًا الى كل من: ، ، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ومصلحة الزراعة في البقاع، طالبًا بموجبها "اتخاذ التدابير الإحتياطية والإجراءات الاستباقية كافة، لمواجهة النقص المستجد في مخزون المياه الجوفية ومخزون مياه الينابيع والأنهر والبحيرات، نتيجة تدني نسبة المتساقطات في فصل الشتاء المنصرم".وشدد على "ضرورة استنفار كل الجهود والطاقات لدى الإدارات والمؤسسات المعنية لمواجهة الواقع المستجد والذي ستكون له نتائج كارثية على القطاع الزراعي الذي يعد احد اهم مقومات الاقتصاد "، مؤكدا "ضرورة ترشيد استهلاك المياه حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بالاضافة الى ضرورة تنظيم وترشيد اعمال ري المزروعات حفاظا على الأمن الغذائي والإقتصادي والإجتماعي للمواطنين اللبنانيين".