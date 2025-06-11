سحب المذيعة عن الشاشة بسبب "التلاعب"

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كشف إعلامي مخضرم أن رئيس مجلس إدارة أحد أهم التلفزيونات في يرغب بتقليص ظهور إحدى المذيعات عن الشاشة ، ليس لأسباب شخصية أو مهنية، بل بسبب التلاعب الكبير الذي أجرته في شكلها منذ سنوات حتى اليوم، وكأنها أصبحت شخصية أخرى بحسب قوله وهذا شيء غير مطلوب وغير مقبول.الاعلامي ابدى أسفه للقرار المنوي إتخاذه بعد فترة، كون تلك المذيعة كانت تتصدر الشاشات أينما حلت بسبب جمالها وحضورها المحبب، ولكونها لم تكن سيئة أبداً في القراءة.المصدر ختم بالقول إن صديقه مالك المحطة يسعى دائماً الى إعطاء الجيل الشاب فرصه في العمل والظهور على الشاشة .