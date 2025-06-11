تساؤلات عن إلحاح إسرائيل على تفتيش مبانٍ مدمّرة في الضاحية

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يثير الإلحاح المستمر على تفتيش مبانٍ استُهدفت في الحرب الأخيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت تساؤلات عدة حول دوافع هذا الأمر. فهل يعود ذلك إلى عدم يقين من أن الأسلحة أو المعدات داخل هذه المباني قد دُمّرت فعلاً؟ وهل ثمة خشية من أنها نُقلت قبل الاستهداف وظلّت سالمة؟كما يُطرح احتمال أن يكون الحزب قد أفرغ تلك المواقع بعد الضربات، أو أنه نقل المعدّات إلى أماكن مجهولة يصعب تتبّعها، ما يُبقي قدرة الرصد الإسرائيلي محدودة رغم التفوق التكنولوجي. كما أن عدم عثور الجيش على أي محتويات عسكرية في تلك الأبنية بعد القصف يطرح علامات استفهام إضافية.في ظل هذا الغموض، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات ميدانية وأمنية أعمق، تتجاوز حدود الأضرار الظاهرة إلى ما هو أبعد..