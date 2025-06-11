Advertisement

لبنان

جعجع التقى مجالس بلدية جديدة

Lebanon 24
11-06-2025 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1373386-638852295583977725.jpg
Doc-P-1373386-638852295583977725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، في إطار لقاءاته المجالس البلدية الجديدة، مجلس بلدية رعشين في قضاء كسروان برئاسة حنان خويري، رئيسة المجلس للسنوات الثلاث الأولى، ويورغو عقيقي رئيساً للبلدية للسنوات الثلاث الأخيرة، رئيس مركز القوات في البلدة روي عقيقي، في حضور منسق منطقة كسروان-الفتوح في الحزب نهرا بعيني.
Advertisement

إلى ذلك، استقبل جعجع مجلس بلدية "دلبتا (كسروان) برئاسة جاك خويري ونائبه مارون حكيم ورئيس مركز "القوات" في البلدة بشير روفايل، في حضور المنسق نهرا بعيني.
مواضيع ذات صلة
جعجع التقى المجلس البلدي لبلدة الكحالة
lebanon 24
11/06/2025 10:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى المجلس البلدي المنتخب لبلدة "عرمون" الكسروانية
lebanon 24
11/06/2025 10:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى المجلس البلدي المنتخب في شليفا
lebanon 24
11/06/2025 10:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق التقى جعجع: تشكيل لجنة لحل أزمة المجلس البلدي في بيروت
lebanon 24
11/06/2025 10:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-06-11
02:30 | 2025-06-11
02:54 | 2025-06-11
02:45 | 2025-06-11
02:15 | 2025-06-11
02:15 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24