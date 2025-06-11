جعجع التقى مجالس بلدية جديدة

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التقى "القوات اللبنانيّة" في معراب، في إطار لقاءاته الجديدة، في قضاء كسروان برئاسة حنان خويري، رئيسة المجلس للسنوات الثلاث الأولى، ويورغو رئيساً للبلدية للسنوات الثلاث الأخيرة، رئيس في البلدة ، في حضور منسق منطقة كسروان-الفتوح في الحزب نهرا بعيني.إلى ذلك، استقبل مجلس بلدية " (كسروان) برئاسة جاك خويري ونائبه مارون حكيم ورئيس مركز "القوات" في البلدة بشير ، في حضور المنسق نهرا بعيني.