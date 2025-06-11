"تطوّر سلبي وخطير جدّاً"... البستاني يعلّق على ادراج لبنان على القائمة المالية السوداء

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كتب على منصة "إكس": "إن ادراج على القائمة المالية السوداء، تطوّر سلبي وخطير جدّاً على الاقتصاد اللبناني، وبخاصة ان سببه متعلّق بغياب الضوابط للحد ومنع غسيل وتبيض الأموال".وأضاف: "بكلام آخر، الموضوع متعلّق بإقتصاد "الكاش" المتّبع في لبنان منذ سنة 2019. الحل موجود وهو يتألف : 1- اعادة هيكلة المصارف وبالتالي اعادة الثقة الى القطاع المالي والمصرفي، وهذه الثقة لن تعود الا من خلال وضع آلية محددة وواضحة وصريحة لحفظ وإعادة اموال المودعين. 2- إجراء اتفاق مع . على الحكومة الإسراع في وضع خطتها للنهوض الاقتصادي التي تشمل هيكلة المصارف وإعادة اموال المودعين. لا مجال للتسويف من كل الجهات بعد اليوم. كنت قد تقدمت بخطة متكاملة الى مجلس النواب منذ اكثر من ثلاثة أشهر ولم تعرض بعد للدراسة. العمل الجدي يجب ان يبدأ، كفى تضييع للوقت، لبنان يحتضر".