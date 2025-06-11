بشأن لبنان... هل تستطيع فرنسا الضغط على إسرائيل؟

Advertisement

بدأ الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان جولته في ، للبحث مع المسؤولين في مواضيع عاجلة أبرزها إتّفاق وقف إطلاق النار والإصلاحات والتمديد لـ"اليونيفيل". ولعلّ أكثر الملفات التي تُشغل ليس فقط اللبنانيين وإنّما الدول الغربيّة، هي نزع سلاح " " والفصائل الفلسطينيّة، بينما هناك تباين في وجهات النظر بين الإدارة الفرنسيّة والأميركيّة تجاه تنفيذ هذا الأمر.وكما هو واضح بعد الإسرائيليّة الأخيرة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت، أصبحت الولايات المتّحدة مُقتنعة أنّه من دون إستخدام للقوّة، يصعب على الدولة اللبنانيّة تسلّم السلاح من "حزب الله"، لذا، علت في الأصوات التي تتّهم رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون وحكومة نواف سلام بالتقصير والمماطلة حيال نزع السلاح غير الشرعيّ.من هنا، فإنّ إدارة تدعم الخطوات الإسرائيليّة الهادفة إلى حماية أمن تل أبيب، وخرق وقف إطلاق النار لاستهداف أبنيّة يُزعم أنّ "حزب الله" يقوم بتخزين وتصنيع الأسلحة فيها، بهدف الحدّ من قدرات "المُقاومة"، وعدم السماح لها ببناء قوّتها الجويّة والصاروخيّة من جديد.أمّا في المقابل، فإنّ تتحرّك من أجل الإعتراف مع بلدان أخرى بدولة فلسطين، لإنهاء النزاع الإسرائيليّ – الفلسطينيّ، وقد هاجمت تل أبيب هذه الخطوة وانتقدتها كثيراً، وأشارت إلى أنّها لن تعترف أبداً بها. وفي لبنان، تُصرّ باريس على وقف أيّ شكلٍ من أشكال الإعتداءات الإسرائيليّة، وخصوصاً في الضاحية الجنوبيّة، خوفاً من عودة الحرب.وفي هذا السياق، فإنّ إدارة الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون ترى أنّ إنسحاب إسرائيل من التلال الخمس المُحتلّة في ، والتمديد لـ"اليونيفيل"، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيليّة وترسيم الحدود البريّة الجنوبيّة، كلّها عوامل تُساهم في تراجع دور "حزب الله" وبسط الدولة اللبنانيّة لسيادتها، من دون إستخدام منطق القوّة.ولكن، لا يبدو أنّ باريس قادرة بالفعل على التأثير على خيارات بنيامين نتنياهو، فالأخير يتّخذ قرارات مُتهوّرة في كلّ من لبنان وغزة، ويُعرّض المنطقة لحروبٍ جديدة، بينما واشنطن تدعم توجّهاته ولا تزال تمدّه بالسلاح كيّ يستمرّ في مُحاولاته للقضاء على " " و"حزب الله".ولا يُعطي الكثيرون أهميّة لزيارة لودريان إلى لبنان في ما يتعلّق بالضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، على الرغم من أنّها تُشكّل دعماً لجهود الحكومة اللبنانيّة وللجيش، ففرنسا عبر لجنة مُراقبة إتّفاق الهدنة، لم تنجح في حثّ تل أبيب على عدم قصف البلدات الجنوبيّة والبقاعيّة والضاحية الجنوبيّة.وحاليّاً، ينتظر لبنان زيارة خليفة أو أيّ شخصيّة أميركيّة أخرى إلى ، بينما من المتوقّع أنّ يظلّ موضوع نزع سلاح "حزب الله" من أهمّ الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وسط ترقّب الضغوط التي ستُمارس على رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة في هذا الصدد، وإنّ كانت تل أبيب ستشنّ المزيد من الغارات على الضاحيّة الجنوبيّة، من أجل دفع "الحزب" إلى الخضوع للأمر الواقع، والتنازل عن قوّته المتبقيّة.