منشورات ستؤدي إلى "التوقيف"

عُلم أن القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها بملف المنشورات التحريضية لقصف الضاحية الجنوبية، وبالمنشورات المرتبطة بالتواصل مع العدو الإسرائيليّ عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وقالت مصادر حقوقية لـ" " متابعة للملف إنَّ "هناك عشرات الأسماء والحسابات تمت إحالتها إلى التحقيقات على أن تبدأ سلسلة توقيفات قريباً جداً"، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الحسابات وهمية ويتم التحكم بها من خارج ، فيما يُشتبه أن يكون العدو هو وراءها.