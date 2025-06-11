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لبنان

منشورات ستؤدي إلى "التوقيف"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-06-2025 | 02:45
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عُلم أن القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها بملف المنشورات التحريضية لقصف الضاحية الجنوبية، وبالمنشورات المرتبطة بالتواصل مع العدو الإسرائيليّ عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
 
وقالت مصادر حقوقية لـ"لبنان24" متابعة للملف إنَّ "هناك عشرات الأسماء والحسابات تمت إحالتها إلى التحقيقات على أن تبدأ سلسلة توقيفات قريباً جداً"، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الحسابات وهمية ويتم التحكم بها من خارج لبنان، فيما يُشتبه أن يكون العدو الإسرائيلي هو وراءها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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