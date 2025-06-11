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لبنان
الكتل الهوائية الحارة مستمرة.. إليكم تفاصيل حال الطقس
Lebanon 24
11-06-2025
|
02:54
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا ، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
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وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: يتأثر
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية ( لتصبح اعلى من معدلاتها القصوى بحدود ال5 درجات في الداخل ) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والمرتفعات المتوسطة مما يزيد من الشعور بالحر ، ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من
يوم الأحد
.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران:
بيروت
بين 22 و 30،
طرابلس
بين 20 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،مع نسبة رطوبة مرتفعة بخاصة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
الخميس:
قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا ، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
الجمعة:
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات.
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