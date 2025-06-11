الكتل الهوائية الحارة مستمرة.. إليكم تفاصيل حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا ، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية ( لتصبح اعلى من معدلاتها القصوى بحدود ال5 درجات في الداخل ) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والمرتفعات المتوسطة مما يزيد من الشعور بالحر ، ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 20 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،مع نسبة رطوبة مرتفعة بخاصة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.الخميس:قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا ، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.الجمعة:قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات.