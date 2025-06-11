Advertisement

لبنان

الكتل الهوائية الحارة مستمرة.. إليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
11-06-2025 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1373416-638852325751226928.jpg
Doc-P-1373416-638852325751226928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا ، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:  

-الحال العامة:  يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية ( لتصبح اعلى من معدلاتها القصوى بحدود ال5 درجات في الداخل ) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والمرتفعات المتوسطة مما يزيد من الشعور بالحر ، ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من يوم الأحد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،مع نسبة رطوبة مرتفعة بخاصة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الخميس:  

قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا ، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الجمعة:  

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات.
مواضيع ذات صلة
كتل هوائية حارة حتى الثلاثاء... إليكم تفاصيل حال الطقس
lebanon 24
11/06/2025 12:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع ملموس بالحرارة... الكتل الهوائية الحارة تبدأ من الغد!
lebanon 24
11/06/2025 12:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل حال الطقس
lebanon 24
11/06/2025 12:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
كتل هوائية حارّة محمّلة بطبقات من الغبار إلى لبنان... إليكم طقس الأيام المقبلة!
lebanon 24
11/06/2025 12:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-11
05:17 | 2025-06-11
05:02 | 2025-06-11
05:00 | 2025-06-11
04:55 | 2025-06-11
04:49 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24