رئيس بلدية طرابلس استقبل وفد "المجلس الاسلامي العلوي"

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استقبل رئيس بلدية الدكتور كريمة، وفد " العلوي"، في مكتبه في البلدي، ضم رئيس المجلس الشيخ ، والمستشار القانوني للمجلس المحامي معتز سعدالدين، في حضور عضو المحامي عادل عثمان.وأوضح الوفد ان "الزيارة لتهنئة كريمة والمباركة للمجلس البلدي العتيد، نظرا لوجود الشيخ قدور خارج البلاد".وأبدى الوفد "استعداده الكامل للتعاون مع المجلس البلدي واعادة انتظام الحياة اليومية واستتباب الامن والأمان الى طرابلس وجبل محسن".كما نقل "تحيات وسلام الشيخ قدور لرئيس وأعضاء المجلس وحرصه على انجاح العمل البلدي من الاهمال والحرمان".، رحب كريمة بالوفد، شاكرا لهم زيارتهم وتهنئتهم، وأكد "حرصه وحرص المجلس البلدي على إطلاق ورشة تنموية في مختلف مناطق طرابلس واحيائها بما فيها منطقة ".