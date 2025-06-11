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لبنان

رئيس بلدية طرابلس استقبل وفد "المجلس الاسلامي العلوي"

Lebanon 24
11-06-2025 | 03:19
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استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، وفد "المجلس الاسلامي العلوي"، في مكتبه في القصر البلدي، ضم الشيخ أحمد عاصي مدير مكتب رئيس المجلس الشيخ علي قدور، والمستشار القانوني للمجلس المحامي معتز سعدالدين، في حضور عضو المجلس البلدي المحامي عادل عثمان. 
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وأوضح الوفد ان "الزيارة لتهنئة كريمة والمباركة للمجلس البلدي العتيد، نظرا لوجود الشيخ قدور خارج البلاد". 

وأبدى الوفد "استعداده الكامل للتعاون مع المجلس البلدي واعادة انتظام الحياة اليومية واستتباب الامن والأمان الى طرابلس وجبل محسن". 

كما نقل "تحيات وسلام الشيخ قدور لرئيس وأعضاء المجلس وحرصه على انجاح العمل البلدي بعد سنوات من الاهمال والحرمان".

من جهته، رحب كريمة بالوفد، شاكرا لهم زيارتهم وتهنئتهم، وأكد "حرصه وحرص المجلس البلدي على إطلاق ورشة تنموية في مختلف مناطق طرابلس واحيائها بما فيها منطقة جبل محسن".
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