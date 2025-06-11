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لبنان

بعد حفر خندقين.. الجيش الإسرائيلي انسحب من بليدا

Lebanon 24
11-06-2025 | 03:40
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبعد انسحابها فجرًا من ميس الجبل وصباح اليوم من بلدة بليدا، عمدت إلى حفر خندقين كبيرين ورفع سواتر ترابية في منطقتي "كروم المراح" في ميس و"بئر شعيب" في بليدا.
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وتُعدّ هذه الخطوة تكرارًا لخرق مماثل حصل قبل عشرة أيام في الموقعين نفسيهما، حيث تدخل الجيش حينها وأزال التعديات. لكن الاحتلال عاد اليوم وجدد خرقه للخط الأزرق.
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