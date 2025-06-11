بعد حفر خندقين.. الجيش الإسرائيلي انسحب من بليدا

Advertisement

أفادت مندوبة " " عن أن ، وبعد انسحابها فجرًا من وصباح اليوم من بلدة بليدا، عمدت إلى حفر خندقين كبيرين ورفع سواتر ترابية في منطقتي "كروم المراح" في ميس و"بئر " في بليدا.وتُعدّ هذه الخطوة تكرارًا لخرق مماثل حصل قبل عشرة أيام في الموقعين نفسيهما، حيث تدخل الجيش حينها وأزال التعديات. لكن عاد اليوم وجدد خرقه للخط الأزرق.