تعليق تحرك قطاع النقل البري بعد وعود رسمية بدعم القطاع

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وأكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل تعليق التحرك غدًا، قائلا أنّ "اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة لمتابعة تنفيذ الوعود".، دعا رئيس إلى فرض ضرائب على الأملاك البحرية وتفعيل دور ، معتبرًا أن "تحسّن الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة ينعكس إيجابًا على الكثير من الملفات، وخصوصًا أوضاع القطاع العام".أما وزير العمل، فأوضح أن الحكومة توصّلت إلى اتفاق لدعم قطاع النقل البري أو إعفائه من بعض الرسوم، لافتًا إلى أن يتولى دراسة آلية التنفيذ، كما تم الاتفاق مع على البدء بتطبيق قانون السير.