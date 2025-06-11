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لبنان

تعليق تحرك قطاع النقل البري بعد وعود رسمية بدعم القطاع

Lebanon 24
11-06-2025 | 09:51
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أعلن اتحاد نقابات قطاع النقل البري عن تعليق التحرك في الشارع الذي كان مقرّرًا غدًا، عقب اجتماع عُقد في السراي الحكومي بحضور عدد من المعنيين.

وأكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل بسام طليس  تعليق التحرك غدًا، قائلا أنّ "اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة لمتابعة تنفيذ الوعود".
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من جهته، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى فرض ضرائب على الأملاك البحرية وتفعيل دور الجمارك، معتبرًا أن "تحسّن الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة ينعكس إيجابًا على الكثير من الملفات، وخصوصًا أوضاع القطاع العام".

أما وزير العمل، فأوضح أن الحكومة توصّلت إلى اتفاق لدعم قطاع النقل البري أو إعفائه من بعض الرسوم، لافتًا إلى أن وزير المالية يتولى دراسة آلية التنفيذ، كما تم الاتفاق مع وزير الداخلية على البدء بتطبيق قانون السير.
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