بشأن "اليونيفيل".. هذا ما تقرر بين "حزب الله" و "حركة أمل"

عُلم أن اتصالات حصلت على خطّ حركة "أمل" - " " لتطويق ذيول أي حادثة تطالُ قوات "اليونيفيل" في ، لاسيما أن توقيت الاحتكاكات يأتي في ذروة مرحلة صعبة لاسيما بعد الكلام عن الضغط باتجاه إنهاء مهام "اليونيفيل".

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وتحدثت المعلومات عن أنَّ الهدف من الاتصالات بين " " هو ضبط الشارع منعاً لانفلاته لاسيما أن ما يجري من حوادث اعتراض لطريق دوريات "اليونيفيل"، بات يمثلُ "عراضات فارغة" لا طائل منها سوى توتير الأجواء.

وأوضحت المصادر أنَّ قيادتي "أمل" و "حزب الله" على توافقٍ تام لسحب أي فتيل توتر يهدّد الجنوب خصوصاً أن الأنظار متجهة إلى موقف "حزب الله" النهائي بشأن التجديد لـ"اليونيفيل"، مع التمسك ببند أساسي وهو عدم تعديل مهامها وربط تحركاتها بالجيش.