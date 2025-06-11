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لبنان

إضاءة السرايا تضامنا مع مرضى التصلب اللويحي

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:18
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 أضيئت السرايا  مساء أمس، باللون العالمي المعتمد لمرضى التصلب اللويحي، لمناسبة اليوم العالمي لمرضى التصلب اللويحي، وتضامنا مع الذين يعانون المرض، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبدعوة من "الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي" ( ALISEP)، في حضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي الدكتور محمود مكية، رئيسة للجمعية جاين كوسى  والاعضاء وعدد من المرضى.
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بعد النشيد الوطني ، تمت إضاءة السرايا باللون العالمي المعتمد لمرضى التصلب اللويحي، ثم تحدث الوزير ناصر الدين و قال :"لقد تشرفنا مع جمعية ALISEP الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي بإضاءة السرايا ، للتوعية على مخاطر مرض التصلب اللويحي، الذي يعانيه كثر من الصبايا والشباب من مختلف الأعمار".

اضاف:" نعرف أن ايامًا عصيبة مرّت عليهم وخصوصا في الاعوام الماضية، نتيجة للأزمات المتكررة التي أصابت بلدنا، وأكثر ما كانوا يعانونه عدم توافر الادوية".

أضاف:"كوزارة صحة، نحن هنا لا لنقف فقط  الى جانبكم،  بل لنقول كل الدعم لكم،  في رمزية المشاركة في السرايا الحكومية لنشر التوعية على مخاطر هذا المرض، ومدى التزامنا المرضى، ولكي نحاول أن نضيء شمعة أمل لهؤلاء.  قمنا بمراسلة جمعيات ولجان علمية معنية بهذا المرض، وهناك توجه لزيادة الادوية ليس فقط من حيث العدد، بل لتوفير الادوية الاخرى، حتى تدخل ضمن المناقصة الجديدة التي نقوم بتحضيرها في وزارة الصحة".

ختم:" نحن نعرف أن الحاجة كبيرة لكن الأمل موجود، إمكاناتنا متواضعة لكن يمكننا تنسيقها حتى تطال من هم الأكثر حاجة، وأنتم الأكثر حاجة لهذه الادوية، على أمل أن نلتقي بظروف افضل وتكون امكاناتنا المالية أفضل لتوفير الادوية مثلما وعدناكم".

ثم تحدثت كوسى، وشكرت للرئيس  سلام "رعايته النشاط الانساني الذي يحمل في طياته عمق التزامه القضايا الانسانية"، كما شكرت لوزير الصحة مشاركته القيمة، وللقاضي مكية كل ما قام به. 

وقالت:"نشكر لهم جميعا  استضافتنا في المبنى الرسمي ليؤكدوا لنا، أنهم بجانب المرضى وبجانب جمعيتنا التي هي صوت هؤلاء المرضى المتعبين، التي عملت وتعمل منذ تأسيسها حتى اليوم من اجل مساعدتهم والوقوف الى جانبهم ، وخصوصا في المرحلة الشديدة الصعوبة التي مر بها وطننا. لنا الشرف أن نقف اليوم هنا لنقول لهم اننا بجانبهم ومعهم، بعد أن قمنا بحملات وجولات عدة ورفعنا الصوت عاليا من اجل وصول الادوية التي يحتاجونها في الوقت المناسب، فهؤلاء المرضى المتعبون  من خلال نضالهم وتحملهم أوجاعهم يعلموننا الصبر كل يوم ويزرعون الامل في نفوسنا والقدرة على تجاوز الصعاب". 

وكانت كلمة للمرضى عبروا فيها عن "المعاناة التي يعيشونها، في ظل عدم توافر أدويتهم اللازمة من وزارة الصحة، وعن عدم امكاناتهم لشرائها نظرا لاسعارها الباهظة"، معربين عن "أملهم اليوم بالجمعية وبدور الوزير ناصرالدين حتى يستطيعوا تأمين الادوية المطلوبة لهم بشكل طبيعي حفاظا على كرامتهم الانسانية ، لان هذه الادوية حق ان تصل اليهم ولكل من يعاني المرض". 
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