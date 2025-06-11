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لبنان

دعوة رسمية لعون لزيارة بيلاروسيا

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:21
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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون نائب رئيس مجلس وزراء بيلاروسيا Viktor Karankevich، حيث سلّم الرئيس عون رسالة من رئيس بيلاروسيا Alexander Lukashenko، تضمنت دعوة رسمية لزيارة بلاده، وتأكيدًا على الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين.
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وقد شكر الرئيس عون نظيره البيلاروسي على هبة سيارات الإسعاف التي تسلّمها لبنان أمس.
 
من جهة ثانية، تداول عون مع نائب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، والمنسّق المقيم، ومنسّق الشؤون الإنسانيّة، عمران ريزا، في عمل المنظمات الدوليّة التابعة للأمم المتحدة في لبنان.
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