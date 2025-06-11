دعوة رسمية لعون لزيارة بيلاروسيا

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استقبل رئيس الجمهورية مجلس وزراء بيلاروسيا Viktor Karankevich، حيث سلّم رسالة من رئيس بيلاروسيا Alexander Lukashenko، تضمنت دعوة رسمية لزيارة بلاده، وتأكيدًا على الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين.وقد شكر الرئيس عون نظيره البيلاروسي على هبة سيارات الإسعاف التي تسلّمها أمس.