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لبنان

وزير الإعلام بحث مع سفيرة كندا في تطوير العلاقات الاعلامية

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:26
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استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم وعرض معها العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل تطويرها.
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كما تم البحث في دعم "تلفزيون لبنان" ووحدات الوزارة.
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