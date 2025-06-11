عبد المسيح: التعرض بالضرب والإهانة للشيخ ياسر عودة يكشف عن سلوك غوغائي مشبوه

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كتب النائب عبر حسابه على منصة"اكس":"التعرض بالضرب والإهانة للشيخ في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع الاعتداء على قوات "اليونيفيل"، يكشف عن سلوك غوغائي مشبوه في توقيته وأهدافه".اضاف:" إننا نستنكر بشدة هذا النهج، ونطالب وقيادة الجيش بفرض هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية فورا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، بدءا من قيادة " "، ومنع تكرار التلطي خلف ما يسمى بـ"الأهالي".وختم:" اليوم تم استهداف عنصر من "اليونيفيل"، وغدا قد يكون الضحية عنصرا من قوى الأمن أو ... وللتاريخ شاهد، اسألوا ".