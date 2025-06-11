Advertisement

لبنان

عبد المسيح: التعرض بالضرب والإهانة للشيخ ياسر عودة يكشف عن سلوك غوغائي مشبوه

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1373474-638852385492688515.jpg
Doc-P-1373474-638852385492688515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة"اكس":"التعرض بالضرب والإهانة للشيخ ياسر عودة في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع الاعتداء على قوات "اليونيفيل"، يكشف عن سلوك غوغائي مشبوه في توقيته وأهدافه".
Advertisement

اضاف:" إننا نستنكر بشدة هذا النهج، ونطالب الدولة اللبنانية وقيادة الجيش بفرض هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية فورا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، بدءا من قيادة "حزب الله"، ومنع تكرار التلطي خلف ما يسمى بـ"الأهالي".

وختم:" اليوم تم استهداف عنصر من "اليونيفيل"، وغدا قد يكون الضحية عنصرا من قوى الأمن أو الجيش اللبناني... وللتاريخ شاهد، اسألوا سامر حنا".
مواضيع ذات صلة
"مقزز".. هكذا علّق وهاب على الإعتداء على الشيخ ياسر عودة
lebanon 24
11/06/2025 14:33:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاعتداء على الشيخ ياسر عودة.. بيان توضيحي لمحاميه
lebanon 24
11/06/2025 14:33:40 Lebanon 24 Lebanon 24
في حارة حريك... هذا ما حصل مع الشيخ ياسر عودة
lebanon 24
11/06/2025 14:33:40 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان عن الإنتخابات في بيروت قد يعود لأسباب صحّيّة (mtv)
lebanon 24
11/06/2025 14:33:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:28 | 2025-06-11
07:23 | 2025-06-11
07:09 | 2025-06-11
07:06 | 2025-06-11
07:03 | 2025-06-11
07:01 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24