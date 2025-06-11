غداً... هيئة الشراء العام تستضيف وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي

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تستضيف هيئة الشراء العام، عند العاشرة من صباح غد، وفدا من بعثة ، في زيارة رسمية، لتأكيد "الشراكة المتينة بين الهيئة والاتحاد في دعم إصلاح نظام الشراء العام في ".واعلنت الهئية في بيان، انها "ستستعرض خلال اللقاء مهمتها وهيكليتها، والمبادرات التي تعمل عليها مع الاتحاد وExpertise France وستناقش التقدّم المحرز، إضافةً إلى التحدّيات القائمة. وستعكس هذه الزيارة الالتزام المشترك بين الهيئة والاتحاد الأوروبي بحوكمة واستدامة نظام الشراء العام في لبنان من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والنزاهة والمساءلة، والتصدي للفساد وتأكيد استمرار التعاون من ضمن الأطر الرسمية والقانونية المتفق عليها بين والاتحاد الأوروبي".