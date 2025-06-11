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لبنان

غداً... هيئة الشراء العام تستضيف وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:36
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تستضيف هيئة الشراء العام، عند العاشرة من صباح غد، وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي، في زيارة رسمية، لتأكيد "الشراكة المتينة بين الهيئة والاتحاد في دعم إصلاح نظام الشراء العام في لبنان". 
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واعلنت الهئية في بيان، انها "ستستعرض خلال اللقاء مهمتها وهيكليتها، والمبادرات التي تعمل عليها مع الاتحاد الأوروبي وExpertise France وستناقش التقدّم المحرز، إضافةً إلى التحدّيات القائمة. وستعكس هذه الزيارة الالتزام المشترك بين الهيئة والاتحاد الأوروبي بحوكمة واستدامة نظام الشراء العام في لبنان من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والنزاهة والمساءلة، والتصدي للفساد وتأكيد استمرار التعاون من ضمن الأطر الرسمية والقانونية المتفق عليها بين الدولة اللبنانية والاتحاد الأوروبي".
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