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لبنان

بسبب ما يجري على أوتوستراد الأسد... هذه الطرقات تشهد زحمة سير كثيفة

Lebanon 24
11-06-2025 | 05:02
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أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" أن حركة المرور كثيفة من جسر خلدة وداخل انفاق المطار وعلى الكوكودي باتجاه بيروت بسبب اعمال التزفيت على اوتوستراد الاسد
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