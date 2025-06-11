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لبنان
بسبب ما يجري على أوتوستراد الأسد... هذه الطرقات تشهد زحمة سير كثيفة
Lebanon 24
11-06-2025
|
05:02
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أفادت
غرفة التحكم
المروري عبر حسابها على "اكس" أن حركة المرور كثيفة من جسر
خلدة
وداخل انفاق
المطار
وعلى الكوكودي باتجاه
بيروت
بسبب اعمال التزفيت على اوتوستراد
الاسد
.
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