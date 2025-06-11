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لبنان

قوى الأمن تكشف أرقاماً مقلقة: العنف الجسدي يكتسح بلاغات أيار

Lebanon 24
11-06-2025 | 05:29
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقريرها الشهري حول عدد الشكاوى التي تلقتها عبر الخط الساخن، والمتعلقة بحالات العنف الأسري خلال شهر أيار الماضي، وجاءت الأرقام على النحو الآتي:
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عنف جسدي: 68 حالة، عنف جنسي: صفر، عنف معنوي: 6 حالات، عنف اقتصادي: صفر، حالات أخرى: صفر

وأشار التقرير إلى أن هذه الإحصاءات تشمل الاتصالات التي وردت من الضحايا أنفسهم، أو من أفراد الأسرة، أو من شهود على هذه الحالات، وتوزعت هوية المعتدين بالنسبة للضحايا على الشكل التالي:

الزوج: 46 حالة، الأب: 9 حالات، الأم: 6 حالات، الإخوة: 5 حالات، جهات أخرى: 8 حالات
 
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