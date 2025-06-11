قوى الأمن تكشف أرقاماً مقلقة: العنف الجسدي يكتسح بلاغات أيار

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أصدرت تقريرها الشهري حول عدد الشكاوى التي تلقتها عبر ، والمتعلقة بحالات العنف الأسري خلال شهر أيار الماضي، وجاءت الأرقام على النحو الآتي:عنف جسدي: 68 حالة، عنف جنسي: صفر، عنف معنوي: 6 حالات، عنف اقتصادي: صفر، حالات أخرى: صفروأشار التقرير إلى أن هذه الإحصاءات تشمل الاتصالات التي وردت من الضحايا أنفسهم، أو من أفراد الأسرة، أو من شهود على هذه الحالات، وتوزعت هوية المعتدين بالنسبة للضحايا على الشكل التالي:الزوج: 46 حالة، الأب: 9 حالات، الأم: 6 حالات، الإخوة: 5 حالات، جهات أخرى: 8 حالات