Advertisement

لبنان

الضمان الاجتماعي يشدد الرقابة على المستشفيات: لا سلفات للمخالفين

Lebanon 24
11-06-2025 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1373513-638852431754230736.jpg
Doc-P-1373513-638852431754230736.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أن المدير العام للصندوق محمد كركي يواصل، انطلاقاً من مسؤوليته في حماية حقوق المضمونين وضمان جودة الخدمات، العمل على تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يساهم في ضبط الأداء، ترشيد الإنفاق، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مختلف المعنيين في النظام الصحي.
Advertisement

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام مذكرتين تنظيميتين وتعميماً إدارياً لتنظيم آلية التعاقد مع المستشفيات وضبط إجراءات دفع السلف المرتبطة بمعاملات الاستشفاء، بهدف تحسين مستوى الخدمة وصون حقوق المرضى.

فبموجب المذكرة رقم 46 الصادرة بتاريخ 11/6/2025، أُلزمت المستشفيات باعتماد "بطاقة الخروج من المستشفى" كوثيقة إلزامية ترفق بكل معاملة استشفاء. وحددت المذكرة المعايير الواجب التقيد بها، على أن يتم توقيعها من المراقب الإداري، المستشفى، المضمون، وتتضمن التفاصيل التالية: القيمة الإجمالية للفاتورة، مساهمة الصندوق، مساهمة المضمون، كشف بالمبالغ الإضافية المدفوعة.

أما في المذكرة رقم 47 الصادرة في التاريخ نفسه، فقد ربط الدكتور كركي استفادة المستشفيات المتعاقدة من أحكام المذكرة الإعلامية 790 بتاريخ 16/5/2025، والخاصة بإعطاء سلفات على حساب معاملات الاستشفاء غير المقطوع، بتوقيع تعهد رسمي يرفع إلى المديرية المالية - مصلحة المحاسبة في الصندوق، يلتزم فيه المستشفى بما يلي:

قبول جميع المرضى المضمونين والالتزام بالتعرفات المقررة من الصندوق، عدم تقاضي أي فروقات مالية تحت أي مسمى، سواء دفعات مسبقة عند الدخول (DEPOSIT) أو مبالغ تتجاوز مساهمة المضمون المحددة بـ10% فقط، توقيع المضمون أو المستفيد على فاتورة الاستشفاء وكشف الحساب وبطاقة الخروج، إدخال التعديلات الاستشفائية الصادرة عن الصندوق على أنظمة المستشفى المكننة خلال مهلة أسبوع من صدورها، الإقرار بحق الصندوق باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنظامية في حال ارتكاب أي مخالفة.

وفي السياق ذاته، أصدر المدير العام تعميماً برقم 1434 بتاريخ 11/6/2025، كلّف فيه مديرية ضمان المرض والأمومة - مصلحة الرقابة الإدارية على المستشفيات، بإعداد تقارير شهرية تتضمن المستشفيات غير الملتزمة بأحكام المذكرة 46 ورفعها إليه لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وأكد كركي أن أي مخالفة لأحكام المذكرتين والتعميم ستقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تشمل وقف السلفات المالية، فسخ العقود مع المستشفيات المخالفة، واسترداد المبالغ المدفوعة من دون وجه حق.
مواضيع ذات صلة
الضمان الاجتماعي يحول 73 مليار ليرة للمستشفيات
lebanon 24
11/06/2025 14:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: 42 مليار ليرة سلفات جديدة للمستشفيات
lebanon 24
11/06/2025 14:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يحوّل 126 مليار ليرة لتغطية علاج مرضى غسيل الكلى
lebanon 24
11/06/2025 14:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: 53 مليار ليرة سلفات جديدة للعمليات المقطوعة
lebanon 24
11/06/2025 14:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:28 | 2025-06-11
07:23 | 2025-06-11
07:09 | 2025-06-11
07:06 | 2025-06-11
07:03 | 2025-06-11
07:01 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24